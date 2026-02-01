Nadador mexicano abandona el olimpismo para participar de estas competencias

El olimpismo mexicano se ha gestado con base en las historias extraordinarias de hombres y mujeres que logran trascender por sus logros físicos-atléticos-deportivos. Sin embargo, el paso que está dando este nadador mexicano cuestiona en muchos sentidos lo que se conocía hasta el momento.Y es que Miguel de Lara participará en los Enhanced Games… por lo que su carrera en el olimpismo podría terminar.

RESUMEN: Fluminense vs Grêmio | J1 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

¿Por qué la carrera olímpica de este nadador estaría acabada?

Vaya que causó polémica el anuncio de Miguel de Lara. El nacido en Torreón recientemente fue olímpico mexicano y esta decisión lo pone como un hombre que seguramente no tendrá más oportunidad de seguir en las disciplinas que le vimos en Juegos Olímpicos. Y es que lo que rodea a los Enhanced Games es distinto a los “valores” que defiende el Comité Olímpico Internacional.

El concepto de esta competencia o grupo de competiciones donde fue anunciado Miguel tiene como concepto el no establecer limitantes en cuanto a mejoras con sustancias. Es decir, no existen las pruebas antidopajes, sino que los competidores pueden acceder a las mejoras que ellos deseen y se les ofrecen los aspectos médicos necesarios para que sus vidas no corran riesgos.

Esta iniciativa luce como una alternativa al deporte olímpico, la cual tiene como objetivo permitirle a los distintos hombres y mujeres, alcanzar el desempeño óptimo sin tantas regulaciones. Por ello, muchos han indicado que la carrera de Miguel se terminó como nadador olímpico, pues será muy difícil que se le permita competir con los rigurosos aspectos antidopaje del COI.

¿Quién es el nadador mexicano, Miguel de Lara?

Causó bastante asombro que esto se diera a conocer porque el mexicano de 31 años viene de representar a la delegación azteca en París 2024. Incluso, consiguió unas semifinales en 200m pecho, logrando estar entre los mejores 16 de la justa. Se veía con muchas posibilidades de repetir para Los Ángeles 2028.... sin embargo quedan muchas dudas alrededor con su decisión de buscar sitio en los Juegos Mejorados.