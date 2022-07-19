Nadie Como Tú: Julieta Granada, campeona panamericana

Julieta Granada es una golfista profesional paraguaya mlutimedallista en Juegos Panamericanos y Sudamericanos, además de abanderada en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Renata Ibarrarán sostuvo una emotiva plática sobre el significado de ser mamá en medio de la pandemia del Covid-19 y al mismo tiempo cumplir sus sueños como deportista.

“No cambiaría por nada (ser mamá), pero sí fue una etapa difícil en medio del Covid y era como: '¿ahora qué hago?’ Mi carrera es obviamente mi cuerpo y jugar bien al golf y entonces tenía mucho miedo, pensando qué voy a hacer”.

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El regreso al golf después de ser mamá

Julieta anunció el nacimiento de su bebé mediante sus redes sociales y al poco tiempo regresó a los campos de golf para seguir con su carrera, pero, a pesar del trabajo, la atleta paraguaya no cambiaría nada.

“Al momento que nace mi hija Gia, a las 10 semanas estoy jugando mi primer torneo y jugué tres, pero los resultados ni cerca de lo que deberían ser. Es muy difícil seguir trabajndo y dejar a mi bebé sola. No lo tengo 100% descifrado cómo va a funcionar esto. El golf es mi primer amor, pero mi verdadero amor es Gia. Tengo que encontrar un balance”, concluyó.