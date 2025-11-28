Legado histórico! Futbolistas de los Tigres entrarán a una selecta lista

En los cuartos de final de los Tigres ante Tijuana también servirá para que dos jugadores del conjunto regiomontano aumenten su legado histórico al entrar a una selecta lista del futbol mexicano.

Se trata de Javier Aquino y Nahuel Guzmán, quienes llevan muchos años siendo piezas fundamentales para el equipo de la “U” de Nuevo León, en especial en los encuentros definitivos de Liguilla.

El récord a lograr por los futbolistas de Tigres

Ambos podrán llegar al Top-5 de los futbolistas con más partidos de la fase final de la Primera División en México, en donde se encuentran otros nombres que dejaron huella en el balompié azteca.

Oribe Peralta lidera esta lista con 96 juegos, seguido por Oswaldo Sánchez con 94, después Juan Pablo Rodríguez con 90 y Antonio Naelson ‘Sinha’ con 85 y Julio César Domínguez con 80.

Aquino antes de la eliminatoria de los Tigres contra los Xolos registra también 80 juegos de Liguilla, mientras que el ‘Patón’ Guzmán suma 79 duelos de esta índole; así que de jugar los dos duelos de cuartos de final, ambos podrán superar al ‘Cata’ para consolidarse en el Top-5.

Incluso en el hipotético caso de que los ‘Felinos’ lleguen a la final del torneo y ambos elementos disputen los seis encuentros, alcanzarían a ‘Sinha’ en esta lista.

El otro récord de Nahuel

Nahuel Guzmán también presume otra impresionante marca en compromisos de la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano, ya que es uno de los guardametas con mejor rendimiento en estas instancias.

El arquero argentino no ha permitido gol en contra en 30 de 79 partidos de fase final de la LIGA BBVA MX ; una fortaleza que intentará replicar en la llave contra los fronterizos.

En fase regular, los Tigres se consolidaron como la mejor defensa del torneo, por ser la menos goleada con apenas 16 tantos en contra; por encima del América y Toluca que recibieron 18.

