Pumas UNAM quiere a Chicho Arango, pero no lo dejarían salir por menos de este dinero

La directiva de Pumas de la UNAM quiere hacer cambios y hasta 5 futbolistas saldrían en el siguiente mercado de fichajes. A su vez, también habría contrataciones y la de Cristian ‘Chicho’ Arango es la que más ilusiona a los fanáticos, dada su jerarquía y los clubes en los que ha jugado a nivel mundial. No obstante, no lo dejarían salir por menos de una cifra altísima.

Ya se supo que Pumas quiere a una estrella sudamericana y ahora parece que también intentará contratar al delantero colombiano de 30 años. Sin embargo, de acuerdo a los reportes que trascendieron, la primera oferta –que ronda los 3 millones de dólares– fue rechazada. Las negociaciones siguen pero el piso del equipo de la MLS para empezar a hablar sería de 3.5 MDD.

Según el periodista César Luis Merlo, en el mercado anterior San José Earthquakes pedía 3.5 millones de dólares por el pase de Chicho Arango. Sin embargo, ahora se dice que ese es el piso para comenzar a negociar pero que todo indica que pedirían mucho más dinero para dejar ir a una de las grandes figuras que tienen en el plantel. Un golpe duro para los universitarios.

Arango tiene 30 años y su contrato es hasta diciembre de 2026. No obstante, SJ Earthquakes tiene una opción de equipo para renovarle automáticamente hasta 2027, lo que haría realmente difícil la posibilidad de que Pumas UNAM lo fiche. Sin embargo, las negociaciones siguen su curso y todavía hay chances de que se logre el fichaje.

Los números de Chicho Arango en San José Earthquakes de la MLS

De acuerdo a la plataforma BeSoccer, especializado en estadísticas de jugadores y equipos, Chicho Arango tiene los siguientes números en su equipo de los Estados Unidos:

Partidos jugados: 31

Encuentros disputados como titular: 31

Goles convertidos: 14

Asistencias aportadas: 3

Tarjetas recibidas: 7 amarillas y 0 rojas

¿Cuál es el valor de mercado de Chicho Arango en 2025?

Cristian Arango está en su mejor momento en cuanto a valor en el mercado. Según Transfermarkt, el colombiano de 30 años tiene un precio de 7.5 millones de euros. Es decir, más del doble de lo que Pumas UNAM ofreció por su fichaje.

