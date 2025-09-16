Naoya Inoue defiende los títulos indiscutidos de Peso Supergallo contra Murodjon Akhmadaliev

Naoya Inoue consiguió la quinta defensa exitosa del campeonato indiscutido en la división de los Supergallo, el “Monstruo Japonés” venció por decisión unánime al uzbeko Murodjon Akhmadaliev en el IG Arena de Nagoya, con tarjetas 118-110 (dos jueces) y 117-111, para aumentar su récord invicto a 31-0 con 27 nocauts.

Es la primera vez desde 2019 que Inoue completa los 12 asaltos sin conseguir el nocaut, desde el combate contra el cinco veces campeón del mundo Nonito Donaire, desde entonces Naoya había conseguido 11 nocauts consecutivos incluyendo la revancha contra el filipino en el 2022 y nombres como Stephen Fulton, Luis “Pantera” Nery, Marlon Tápales y Ramón Cardenas.

¿Cuándo será la pelea de Naoya Inoue vs Alan David “Rey” Picasso?

Naoya Inoue demostró en Nagoya que su reinado como campeón indiscutido del supergallo seguirá vigente, no solo gracias a su potencia, sino por su boxeo completo. La victoria por decisión unánime sobre Akhmadaliev, la ruptura de su racha de nocauts, y la confirmación de futuras defensas colocan esta pelea como un capítulo más en la ilustre carrera de “El Monstruo”, consolidándolo como uno de los nombres más grandes del deporte en la actualidad.

La próxima pelea de Inoue será frente al mexicano Alan David “Rey” Picasso, quien está rankeado número uno por el Consejo Mundial de Boxeo en la división como retador oficial del “Monstruo Japonés”, elncombate todavía no tiene fecha oficial pero se presume que podría ser a finales de Diciembre del 2025.

