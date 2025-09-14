deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Alan David ‘Rey’ Picasso tendrá una pelea de alto calibre

El 27 de diciembre el mexicano tendrá una pelea, la más trascendental en su carrera, cuando se encuentre ante el invicto y top libra por libra Naoya Inoue

Alan David Rey Picasso
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El 27 de diciembre el mexicano Alan David ‘Rey’ Picasso tendrá una pelea de alto calibre y la más trascendental en su carrera cuando se encuentre ante el invicto y top libra por libra Naoya Inoue.

La pelea está firmada, y confirmada por el padre de Alan David Picasso, para ocurrir el 27 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita como parte de la promoción de Turki Alashik y Riyadh Season.

TE PUEDE INTERESAR:

Y es que todo toma forma con el triunfo de este domingo de Inoue ante Murodjon Akhmadaliev por decisión unánime, con tarjetas de 117-111, 118-110 y 118-110 para retener el Campeonato indiscutido de peso supergallo.

Padre de Picasso, confirma pelea de Rey Picasso vs Inoue

El padre de Alan David Rey Picasso, el Sr Alfonso Picasso confirmó a Box Azteca horas después del triunfo de Inoue, que con la victoria se concreta el acuerdo que está firmado.

“Ya es oficial y está firmado. Solo era que ganara Picasso y ganara Inoue. Ya está todo listo.

La pelea será el 27 de diciembre en Riyadh, Arabia, ya es confirmado”, reiteró padre de Picasso a La Casa del Boxeo, cuando el combate está a prácticamente 4 meses de suceder.

Picasso, entrenando de lleno para pelea contra Inoue

El papá de Picasso acotó que ahora no hay otra que prepararse al máximo, asumir con toda responsabilidad el desafío y pensar en ese triunfo.

“Ya estamos entrenando con todo. Ahorita ya nos preparamos este domingo para irnos a correr y entrenar sabiendo que ya ganó Inoue”, sostuvo el pugilista.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
×
×