El 27 de diciembre el mexicano Alan David ‘Rey’ Picasso tendrá una pelea de alto calibre y la más trascendental en su carrera cuando se encuentre ante el invicto y top libra por libra Naoya Inoue.

La pelea está firmada, y confirmada por el padre de Alan David Picasso, para ocurrir el 27 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita como parte de la promoción de Turki Alashik y Riyadh Season.

Y es que todo toma forma con el triunfo de este domingo de Inoue ante Murodjon Akhmadaliev por decisión unánime, con tarjetas de 117-111, 118-110 y 118-110 para retener el Campeonato indiscutido de peso supergallo.

Padre de Picasso, confirma pelea de Rey Picasso vs Inoue

El padre de Alan David Rey Picasso, el Sr Alfonso Picasso confirmó a Box Azteca horas después del triunfo de Inoue, que con la victoria se concreta el acuerdo que está firmado.

“Ya es oficial y está firmado. Solo era que ganara Picasso y ganara Inoue. Ya está todo listo.

La pelea será el 27 de diciembre en Riyadh, Arabia, ya es confirmado”, reiteró padre de Picasso a La Casa del Boxeo, cuando el combate está a prácticamente 4 meses de suceder.

Picasso, entrenando de lleno para pelea contra Inoue

El papá de Picasso acotó que ahora no hay otra que prepararse al máximo, asumir con toda responsabilidad el desafío y pensar en ese triunfo.

“Ya estamos entrenando con todo. Ahorita ya nos preparamos este domingo para irnos a correr y entrenar sabiendo que ya ganó Inoue”, sostuvo el pugilista.

