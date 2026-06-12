CONFIRMADO: Los narradores de TV Azteca para Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026

Turno de Estados Unidos. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue su marcha en el segundo día de actividad. La mañana de este viernes 12 de junio, la Selección de Canadá entró en acción empatando ante Bosnia y Herzegovina. Ahora, le toca al otro anfitrión para recibir el juego de Estados Unidos vs Paraguay en la cancha del Estadio Los Ángeles, encuentro a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, compromiso que vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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Dirigidos por Mauricio Pochettino, el conjunto de 'Las Barras y las Estrellas' debuta en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a 'La Albirroja' encara el certamen comandados por Gustavo Alfaro.

Previo a su debut en la competencia, Estados Unidos llega de vencer a Senegal y perder contra Alemania en juegos amistosos antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Del otro lado, Paraguay viene de ganarle a Grecia, caer ante Marruecos y otra victoria por goleada frente a Nicaragua.

El partido de Estados Unidos vs Paraguay será narrado por Christian Martinoli acompañado de Luis García, David Medrano y Jorge Campos. La escuadra de Pochettino se presenta en casa ante un Estadio de Los Ángeles lleno para dar inicio a la competencia más importante del futbol en territorio norteamericano.