Nathan Silva no fue el único: Jugadores que tocaron la copa antes de ganarla y perdieron la final de la Liga BBVA MX

Al momento de jugar una final de futbol, los jugadores deben poner estrategia, goles y mucho corazón, pero también las cábalas tiene un papel importante, por lo que en muchas ocasiones, pequeñas acciones pueden marcar la diferencia entre ser campeón y quedar sin levantar la copa de la Liga BBVA MX.

Esto fue lo que pasó con Nathan Silva, jugador de los Pumas, quien en una entrevista con Carlos Guerrero, tuvo el valor de tocar el trofeo de la Liga BBVA MX antes de jugar la final del Clausura 2026 ante el conjunto de Cruz Azul, lo que para muchos aficionados fue un grave error, pues todos recuerdan la popular frase de ‘La copa no se toca’.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Al final, Pumas perdió la final ante Cruz Azul con un marcador global de 1-2, con un gol en los minutos finales de Rodolfo Rotondi, dando al equipo su décimo título de la Liga BBVA MX.

Jugadores que tocaron la copa de la Liga BBVA MX y perdieron la final

Uno de los casos más recordados, es el Luis Tejada, futbolista panameño que jugaba en el Toluca, equipo con quien disputó la final del Apertura del 2012 de la Liga BBVA MX antes Xolos de Tijuana, pero antes de jugar el duelo de vuelta, tuvo la osadía de tocar el trofeo, al final perdieron y el cuadro de la frontera se consagró campeón.

Aunque no llegó a tocar la copa de la Liga BBVA MX, durante la final del Apertura 2023, Nahuel Guzmán se acercó mucho al trofeo, en esa ocasión, los Tigres terminaron perdiendo ante el Club América. Por ese motivo, muchos jugadores optan por no voltear no a ver el trofeo.

No existe un registro de la primera ocasión que esto sucedió, pero la mayoría de los jugadores lo saben y tratan de evitarlo, pues muchos de ellos creen en las cábalas deportivas.

