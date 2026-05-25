Nathan Silva, de Pumas, tocó la copa antes de jugarla y habría “tirado” el título para los de la UNAM

El Club Universidad Nacional volvió a dejar ir una oportunidad de acabar su sequía de títulos de una vez por todas. La derrota en la gran final ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario dejó anonadada a toda la afición auriazul y habrá que recordar que las 'maldiciones' del futbol aún existen.

En charla exclusiva para TV Azteca Deportes en el Día de Medios previo a la gran final de ida que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes, Carlos Guerrero 'Warrior' charló con Nathan Silva; defensor brasileña de Universidad Nacional y justamente antes de entrar en materia, tocó el trofeo de campeón del Torneo Clausura 2026, algo inaudito y casi prohibido para todos los futbolistas cuando están por jugar un partido por un título.

“Hemos recuperado el ADN de la garra y entrega” 🐾



Nathan Silva nos menciona cuál es la clave de Pumas para mantenerse en buen nivel 🔥



👇 #FinalBotanera⁣

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📅 Jueves 21 de mayo / Domingo 24 de mayo⁣

🕗 PM / PM⁣

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻… pic.twitter.com/BwBO3rImUy — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

A Efraín Juárez no le gustó el gesto de su futbolista

En la misma sintonía, el director técnico de Club Universidad Nacional también tuvo una plática con el Warrior y él si fue tajante en no tocar el trofeo de campeón del Torneo Clausura 2026. De hecho, Joel Huiqui; estratega de la Máquina Celeste se dijo sorprendido sobre el tema y 'agradeció' que no había sido uno de sus pupilos.

El equipo del Pedregal perdió la final en cuestión de minutos cuando Uriel Antuna se fue expulsado por una dura entrada sobre Jéremy Márquez en tiempo de compensación, el tanto de Rodolfo Rotondi y otra expulsión de Ángel Rico que sucumbió toda la esperanza auriazul de bordar la octava estrella en su historia.