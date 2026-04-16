¡Prohibidos! Estos son los objetos que ningún jugador puede utilizar en la NBA

Una de las razones por las cuales la NBA ha crecido en cuanto a niveles de popularidad se refiere deriva de los grandes atletas que el baloncesto norteamericano ha fraguado a lo largo de los últimos años, lo cual ha hecho que estos sean auténticas estrellas dentro y fuera del campo.

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Tal situación ha hecho que algunos jugadores, en consecuencia, busquen mostrar su estilo cada que van a disputar partidos. Por tal motivo, la NBA ha reforzado sus métricas reglamentarias al considerar que algunos objetos, a partir de ahora, estarán totalmente prohibidos para estos atletas.

¿Qué objetos están prohibidos en los jugadores de la NBA?

La Liga ha construido, a lo largo de los años, un estricto reglamento en donde define qué puede -y que no puede- utilizar un jugador; es decir, accesorios que, si bien lucen inofensivos, pueden ocasionar malestares en sus rivales e, incluso, generar ventajas competitivas para quien los posee.

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Y es que, de acuerdo con el nuevo reglamento, la NBA ha prohibido que sus jugadores disputen partidos con accesorios metálicos y joyas a fin de evitar lesiones por contacto físico. Esto incluye no solo cadenas, sino aretes y anillos que se han vuelto cada vez más comunes entre los deportistas.

Del mismo modo, los jugadores de la NBA no podrán usar bandas tipo samurai con nudos largos o, bien, máscaras negras o de color oscuro, pues estas dificultan la visibilidad de los atletas. En adición a ello, las bandanas invertidas y los durags también estarán prohibidos dado que rompen con el código de vestimenta.

¿Los tatuajes estarán prohibidos en la NBA?

La NBA confirmó que prohibirá los tatuajes solo si estos cuentan con marcas comerciales visibles. Finalmente, el máximo organismo también prohibió las zapatillas con ventajas competitivas, los diseños en el cabello, los accesorios con logos no autorizados, las bandas de sudor, el logo invertido de la NBA y números de camiseta 69 o superior