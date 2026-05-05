NBA: Horarios de las SEMIFINALES de CONFERENCIA hoy martes 5 de mayo

¿Estás listo para la mejor etapa del año? Después de lo vivido en la primera ronda, la postemporada de la NBA presenta oficialmente las semifinales de Conferencia, motivo por el cual aquí conocerás todo lo relacionado con el juego a llevarse a cabo durante este día.

Los playoffs de la NBA

Será hoy martes 5 de mayo cuando dos escuadras se enfrenten en el campo a fin de demostrar de qué están hechas para llegar a la gran final de la Conferencia. La NBA está en el mejor momento del año, por lo que es imposible que te pierdas el juego de hoy. ¿Quién se enfrentará?

NBA: ¿Qué juego de las semifinales de Conferencia se llevará a cabo hoy martes 5 de mayo?

De acuerdo con el calendario establecido, durante este martes 5 de mayo solamente se llevará a cabo un juego correspondiente a las semifinales de Conferencia de la NBA. Vale mencionar que el calendario se revela con meses de anticipación, por lo que cada una de las escuadras tenía noción de este hecho.

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Dicho lo anterior, el calendario de la NBA establece que este día se programó el duelo entre los Oklahoma City Thunder y los Lakers de los Ángeles. Este primer juego se realizará en el Paycom Center de Oklahoma en punto de las 17:30 horas, tiempo centro de México.

¿Cómo llegan ambas escuadras a estas semifinales de Conferencia?

Ambas escuadras llegan a esta llave después de superar la primera ronda de Conferencia dentro de la NBA. Los Thunder de Oklahoma, por ejemplo, llegan después de vencer sin mayor problemas a los Suns de Phoenix por un marcador de 4-0, lo cual habla del poderío que tienen sobre la cancha.

Del otro lado de la moneda se encuentran los Lakers de los Ángeles, equipo que también accedió a esta ronda aunque con más complicaciones. La escuadra de LeBron James sumó tres victorias consecutivas ante los Rockets, aunque tras dos triunfos de su rival los Lakers terminaron con cualquier aspiración en el último duelo entre ambos.