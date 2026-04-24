Playoffs NBA: Estos son los juegos que se disputarán HOY viernes 24 de abril
La NBA sigue su curso y la postemporada está más viva que nunca. Ante este hecho, es preciso que conozcas qué partidos se jugarán hoy viernes 24 de abril.
La NBA está más viva que nunca y, en la mejor parte del año, son muchos los equipos que desean superar sus expectativas y llegar a las finales. Ante esta situación, aquí conocerás cuales son los juegos de postemporada que se llevarán a cabo este viernes 24 de abril.
Los playoffs de la NBA
Este fin de semana traerá consigo muchos juegos realmente atractivos en el campo y los amantes del baloncesto profesional lo saben. De hecho, durante hoy viernes 24 de abril los fanáticos de la NBA disfrutarán de un total de tres partidos que comenzarán a partir de las 5 de la tarde, tiempo centro de México.
¿Qué juegos presentará la NBA hoy viernes 24 de abril?
- Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia | 17:00 horas.
- Houston Rockets vs Los Ángeles Lakers | Toyota Center, en Houston | 18:00 horas.
- Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs | Moda Center, en Portland | 20:30 horas.
Family 🤍🖤 pic.twitter.com/05oqaKYsjG— San Antonio Spurs (@spurs) April 23, 2026
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¿Qué equipos de la NBA llegan a este Juego 3 con ventaja?
Los Celtics de Boston disputarán este juego 3 de los Playoffs de la NBA luego de caer de forma sorpresiva en su último compromiso ante los Philadelphia 76ers por 111 - 97, motivo por el cual desean regresar a la senda del triunfo este día.
Los Ángeles Lakers, por su parte, siguen demostrando que son el equipo a vencer en esta postemporada luego de sumar dos triunfos consecutivos ante los Rockets de Houston, el último de ellos el martes pasado por un marcador de 101 - 94.
Finalmente, están los Spurs de San Antonio, escuadra que si bien se mantiene como favorita en su serie recientemente cayó ante Portland por 106 - 103. Por tal motivo, desean terminar esta mala racha y qué mejor que hacerlo durante este día.