CONFIRMADO: México podría debutar ante Noruega y Haaland en el Mundial 2026

Mediante un comunicado, la FIFA dio a conocer el procedimiento para el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Mexicana debutaría contra un rival del Bombo 3

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
A 10 días del sorteo del Mundial 2026, se dieron a conocer detalles del evento con sede en Washington a llevarse a cabo el viernes 5 de diciembre. Mediante un comunicado, la FIFA ha explicado el procedimiento y la Selección Mexicana dirigida por Javier ya conoce a sus posibles rivales para el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En el documento de la FIFA, se explica que la Selección Mexicana va a abrir el certamen internacional contra un rival ubicado en el Bombo 3, es decir, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

Posteriormente, el segundo rival saldría del Bombo 2 en el que se encuentran Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Finalmente, cerrarían la Fase de Grupos frente a un contrincante del Bombo 4 donde se ubican Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda y los equipos por definir del repechaje de la UEFA y repesca intercontinental.

Información en desarrollo...

Lo mejor del Mundial México 2026
Selección Mexicana
