América 0-0 Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 21 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

América recibe vs Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa encara el partido de la Jornada 14 luego de perder ante Cruz Azul en la Fecha 13. Por su parte, ‘La Franja’ comandada por Hernán Cristante llega de vencer a los Xolos de Tijuana.

Para el juego de la fecha doble, el cuadro azulcrema llega con varias bajas en su plantilla. Henry Martín, Erick Sánchez, Isaías Violante, Raúl Zúñiga, Dagoberto Espinoza, Víctor Dávila y Alejandro Zendejas no se encuentran disponibles debido a diversas lesiones. Mientras que Sebastián Cáceres tampoco puede ver actividad debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Al momento, el Club América se ubica en el tercer puesto de la tabla general con 27 puntos. Del otro lado, Puebla se encuentra en el lugar 18 con 8 unidades.