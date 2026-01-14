Necaxa vs Monterrey: Alineaciones de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Necaxa y Monterrey se miden en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Ha comenzado una nueva campaña en el futbol mexicano y los Rayos dirigidos por Martín Varini comenzaron con el pie derecho. Durante la Fecha 1, el conjunto de Aguascalientes tuvo un debut con victoria en su visita a Santos Laguna. Del otro lado, los Rayos encaran el juego en el Estadio Victoria tras haber perdido frente a Toluca en el Estadio BBVA.

El partido de la Jornada 2 entre Necaxa y Monterrey lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, encuentro programado a las 19:00 horas en una triple cartelera de FUT Azteca. Y es que en primera instancia se dio el juego de Puebla vs Mazatlán, al terminar comienza el duelo de los Rayos ante 'La Pandilla' y la actividad se cierra con el partido de los Bravos de Juárez contra Chivas a las 21:00 horas.

Durante la Fecha 1, Necaxa se hizo de los tres puntos con goles de Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza, dos de los goleadores contra los 'Guerreros' arrancan el duelo de esta tarde ante Monterrey.

Cabe mencionar, que los Rayos no le ganan en casa a Rayados durante la Fase Regular desde el Torneo Clausura 2018, cuando se llevaron la victoria por marcador de 3-0.

Alineaciones Necaxa vs Monterrey

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Emilio Lara, Daniel Leyva, Kevin Ante, Lorenzo Faravelli, Raúl Sánchez, Tomas Badaloni y Ricardo Monreal.

Monterrey: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Abrís, Oliver Torres, Sergio Canales, Iker Fimbres, Germán Berterame y Roberto de la Rosa.

