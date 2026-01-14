Monterrey vence a Necaxa en la Jornada 2 del Clausura 2026

Necaxa recibe a Monterrey en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Martín Varini, la escuadra de los Rayos tuvo un debut con victoria en su visita a Santos Laguna. Del otro lado, Rayados encara el compromiso tras perder contra Toluca en el Estadio BBVA durante la Fecha 1.

Te puede interesar: Necaxa vs Rayados de Monterrey: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El partido de Necaxa vs Monterrey lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul a punto de CAERSE y este sería su NUEVO destino