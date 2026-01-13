Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul a punto de CAERSE y este sería su NUEVO destino

Malas noticias para Cruz Azul. De cara a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el mercado de fichajes sigue abierto y a pesar de que todo parecía indicar que Miguel Borja reforzaría al cuadro Celeste, el delantero colombiano no ha firmado con el cuadro de La Noria.

De acuerdo con información de Mauricio Gutiérrez, Azteca Deportes pudo saber que el exjugador de River Plate va a regresar a su país, esto tras complicarse su fichaje con La Máquina debido al salario y bonos que pedía el atacante. A pesar de haber realizado todos los trámites, el fichaje se complicó y por dicho motivo el jugador nunca fue anunciado ni presentado como refuerzo. Sin la firma de Miguel Borja, la transferencia terminaría por caerse pese a que el cierre de registros del Clausura 2026 es en febrero.

Jugando para el cuadro 'Millonario', el delantero de 32 años de edad tuvo un registro de 159 partidos jugados con marca de 62 goles y 10 asistencias, números que generaron ilusión en Cruz Azul.

En cuanto a movimientos en la plantilla, en La Noria sigue habiendo mucho ruido, pues a pesar de que Mateusz Bogusz se encuentra negociando con el Houston Dynamo de la Major League Soccer, el mediocampista de Polonia sigue perteneciendo a Cruz Azul ocupando una plaza de extranjero. Sin embargo, a pesar de que el europeo sigue en el equipo Cementero, eso no es impedimento para que Miguel Borja sea registrado, pues la Liga BBVA MX permite la alta de nueve jugadores no formados en México y de momento, solo tiene a ocho elementos del extranjero en la plantilla dirigida por Nicolás Larcamón.

Cruz Azul va a recibir al Atlas en la Jornada 2 del Clausura 2026, encuentro a disputarse este miércoles 14 de enero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Tras su debut en la nueva campaña, La Máquina llega al partido luego de perder en la Fecha 1 durante su visita al Club León.

