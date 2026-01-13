Agustín Palavecino comparó a Cruz Azul con River y esto fue exactamente lo que dijo

Agustín Palavecino llegó hace tan sólo unos días a Cruz Azul , pero ya está dando mucho que hablar en La Noria. El futbolista argentino, que marcó un gol en su debut en el Clausura 2026 ante León, sorprendió a todos los aficionados al trazar una comparación entre La Máquina Celeste y River Plate de Argentina.

En una reciente entrevista con el medio Récord, el mediocampista de 29 años se refirió al desafío que representa vestir la playera cementera y aseguró que la institución le recuerda a River, club en el que jugó entre 2021 y 2024, antes de sumarse a Necaxa en la Liga BBVA MX.

|Instagram @cruzazul

Así fue la comparación de Palavecino entre Cruz Azul y River

Palvecino aseguró que jugar en el mediocampo de Cruz Azul será uno de los grandes retos de su carrera, y afirmó que desde su arribo vio ciertas semejanzas con el equipo argentino. "Estuve en River, que también es un equipo grande, y al estar acá veo la misma magnitud y grandeza" afirmó y añadió: "sentí las ganas de ser campeones".

TE PUEDE INTERESAR:



“Estoy en Cruz Azul para competir por títulos. Me deja tranquilo que equipos grandes se interesen en mí, porque significa que vengo haciendo las cosas bien", comentó la exestrella de Necaxa. Y concluyó: "Busco ayudar al club a ir por esos objetivos tan ansiados que tiene".

|Instagram @agusspalavecino

Los números de Palavecino en su paso por River

Agustín Palavecino tuvo un exitoso paso por River, antes de sumarse el futbol mexicano. Allí, disputó 136 partidos (6,291 minutos, según Transfermarkt), marcó 13 goles y entregó 12 asistencias. Además, cosechó seis títulos: dos ligas de Argentina, dos Supercopas y dos Trofeos de Campeones.

En La Máquina, ya tuvo un debut a lo grande. Pese a que su equipo cayó 2-1, Palavecino fue uno de los puntos más destacados al disputar 40 minutos y marcar un gol en los últimos instantes, algo que fue muy celebrado por los aficionados en las redes sociales.