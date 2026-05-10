Jardine sacude al América con una decisión inesperada para enfrentar a Pumas

América llega a Ciudad Universitaria con la presión encima y sin margen de error. El 3-3 de la ida dejó una serie completamente abierta, pero también obligó a André Jardine a replantear varias cosas para el partido más importante del semestre hasta ahora. Porque además de la tensión natural de un Clásico Capitalino en Liguilla, el técnico brasileño perdió a uno de sus hombres más importantes en defensa.

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La baja que obligó al América a mover todo atrás

Sebastián Cáceres quedó fuera del partido de vuelta después del fuerte golpe sufrido en el rostro durante el duelo en el Estadio Azteca. El central uruguayo presentó una fractura del arco cigomático, además de trauma ocular y conmoción cerebral, situación que lo dejó automáticamente descartado para visitar a Pumas.

El problema es que Cáceres no solo era titular fijo, también venía siendo uno de los jugadores más sólidos del sistema defensivo de Jardine durante la fase final del torneo.

Por eso, la decisión para reemplazarlo no es tan sencilla como parece.

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Néstor Araujo apunta a volver a la titularidad

En medio de ese escenario, Néstor Araujo comenzó a perfilarse como la opción más seria para ocupar el lugar vacante en la zaga.

El defensor mexicano prácticamente desapareció de las alineaciones titulares durante el último año. Su último partido iniciando desde el arranque con América fue en marzo de 2025, por lo que su regreso en un partido de esta magnitud sería una de las grandes sorpresas de la Liguilla.

No estaba contemplado como protagonista para este cierre de torneo. Incluso alrededor del club ya se hablaba de una posible salida para el siguiente mercado. Pero el futbol es de momentos, y hasta de suerte. Y a veces una lesión cmbia por completo el panorama de un jugador.

América está obligado a ganar en CU para avanzar a semifinales. El empate le daría el pase a Pumas por posición en la tabla, así que Jardine necesita un equipo agresivo, pero también sólido en la zona defensiva.