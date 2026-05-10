Costó 12 millones y fracasó en América: Allan Saint-Maximin jugará la Champions League

El Club América realizó una inversión millonaria a mediados de 2025 al desembolsar 12 millones de dólares para fichar a Allan Saint-Maximin desde el Al-Ahli de Arabia Saudita. Si bien es cierto que ilusionó a la afición con sus primeros rendimientos dentro del campo de juego, su nivel se fue diluyendo hasta que terminó abandonando la institución de forma inesperada y repentina.

Según el propio jugador, había sufrido ataques de racismo hacia él y su familia, factor que fue determinante para tomar la decisión de rescindir su contrato con el conjunto azulcrema. Sin embargo, su posterior llegada al Lens de Francia generó aún más controversia, ya que la rapidez de las negociaciones dejó abierta la posibilidad de que el delantero ya tenía todo arreglado para regresar a territorio francés.

El duro presente de Saint-Maximin en Francia|MEXSPORT

El giro repentino en la carrera de Saint-Maximin

Saint-Maximin dejó México habiendo marcado apenas tres goles en toda la temporada. Su relación con la afición se rompió completamente debido a su fugaz traspaso al Lens tras rescindir su contrato con el América. Si bien es cierto que aún no se ganó la titularidad en el equipo francés, el extremo de 29 años recibió una gran noticia de cara a la siguiente campaña: jugará la UEFA Champions League.

TE PUEDE INTERESAR:



Por la Jornada 33 de la Ligue 1, Lens logró derrotar por la mínima a Nantes en condición de local y consiguió sellar su clasificación a la Champions League 2026-27. En estos momentos, el equipo de Saint-Maximin se encuentra ubicado en la segunda posición de la tabla general con 67 puntos, solo por detrás del París Saint-Germain, conjunto que tiene 70 unidades con un partido menos.

Allan Saint-Maximin|Crédito: Instagram @st_maximin

Saint-Maximin no tiene asegurada su participación en la Champions League

Con su llegada en el mes de febrero, el francés firmó un contrato a corto plazo con el Lens: hasta junio de 2026. Esto quiere decir que Saint-Maximin podría quedarse como agente libre una vez finalizada la presente campaña. Si la directiva toma la decisión de no renovar su contrato, el jugador se perderá la posibilidad de afrontar la Champions League con el Lens.

De momento, el club no dio indicios sobre una posible renovación de Saint-Maximin. Su rendimiento no ha sido malo: 3 goles y 3 asistencias en 9 partidos de Ligue 1 hasta el momento. Sin embargo, todo estará en manos de la directiva, quienes decidirán si contar con el francés, por lo menos, hasta diciembre.

