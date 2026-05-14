Le dio al América el último título internacional de su historia, hoy se va por la puerta de atrás

El Club América decepcionó a sus millones de fanáticos luego de quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 a manos de Pumas, esto después de un 3-3 en el duelo de vuelta, un 6-6 en el marcador global y la falla de Henry Martín desde los 11 pasos en el minuto 87.

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Ante esta situación, ahora el conjunto azulcrema ya se encuentra preparando lo que será la siguiente temporada, misma que tendrá varias bajas en todas las zonas del campo. Entre estas, destaca la posible salida de un jugador que fue el responsable de darle al América su último título internacional.

¿Néstor Araujo, quien le dio su último título internacional al América, sale del club?

De acuerdo con información del insider Fernando Esquivel, el defensor central mexicano, Néstor Araujo, tiene sus días contados en Coapa luego de la culminación del Clausura 2026, motivo por el cual el canterano de Cruz Azul muy probablemente será una de las primeras bajas del América.

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Cabe mencionar que, desde la llegada de André Jardine, Néstor Araujo prácticamente no contó para el técnico brasileño. De hecho, el mexicano únicamente vio minutos en el torneo durante el juego de vuelta entre América y Pumas, mismos en donde recibió una amarilla por simular un penal dentro del área.

Con ello, se espera que el central de 34 años de edad continúe su carrera en otro equipo del futbol mexicano o, bien, de la MLS. Y si bien no existe un anuncio oficial al respecto, rumores en redes mencionan que el Atlante estaría analizando su posible contratación para el próximo torneo.

¿Por qué Néstor Araujo le dio el último título internacional al América?

El último título internacional que el Club América ha ganado hasta ahora fue la Campeones Cup del 2024. En aquella ocasión, el conjunto azulcrema se quedó con el título el 25 de septiembre del 2024 al vencer en penales al Columbus Crew por 5-4, y fue precisamente Néstor Araujo quien anotó el penal decisivo para los azulcremas.