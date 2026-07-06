Neymar DICE ADIÓS a la Selección Brasileña tras caer ante Noruega en el Mundial 2026

Neymar se despide de la Selección Brasileña. El legendario futbolista dice adiós a representar a su combinado después de ser eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Noruega en los octavos de final. El futbolista del Santos del Brasileirao atendió a los medios de comunicación en la zona mixta tras el duelo y confirmó que jugó por última vez con la Verdeamarela.

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“Lo intenté, pero ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí”, dijo Neymar en la zona mixta tras el partido entre Brasil y Noruega en el que marcó el gol de la honra con un disparo desde los 11 pasos.

La declaración de Neymar hace sentido porque su debut con la Canarinha fue en el Estadio de New York un 9 de agosto de 2010, en un partido amistoso entre Brasil y Estados Unidos bajo la tutela de Mano Menezes. Ahora, casi 16 años después, dice adiós a la Selección Brasileña en el mismo inmueble.

Antes del juego de hoy, Neymar solo había visto acción durante los últimos 14 minutos del duelo de fase de grupos contra Escocia. Ante Noruega entró de cambio al 77’ y marcó el gol de la honra al 90+6’ para que Brasil no se fuera en cero.

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A última Copa de Neymar acaba aqui. pic.twitter.com/GdZg49rEmf — CazéTV (@CazeTVOficial) July 5, 2026

Así fue la carrera de Neymar con la Selección Brasileña

Neymar disputó 130 partidos con la Selección Brasileña durante casi 16 años y durante ese lapso participó en cuatro Copas del Mundo. Su mejor participación fue en Brasil 2014, donde quedó en cuarto lugar tras caer en semifinales contra Alemania y en el duelo por el tercer puesto ante Países Bajos. Lamentablemente, Neymar se convirtió en el segundo jugador en la historia de Brasil que jugó cuatro Copas del Mundo y no ganó ninguna. El otro fue un compañero de muchas batallas de “Ney”: el defensor Thiago Silva.

Aunque no ganó el Mundial, Neymar obtuvo trofeos importantes con la Verdeamarela como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la Copa Confederaciones de 2013 y el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2011.

De por vida, el nacido en Mogi das Cruzes marcó 80 goles como representante de su país a nivel absoluto. Con la Brasil Olímpica marcó siete tantos y con la Sub-20 añadió otros nueve. Neymar solo jugó tres juegos con la Sub-17, pero logró anotar una vez.