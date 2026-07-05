OFICIAL: Brasil es eliminado del Mundial 2026 y firma su PEOR ACTUACIÓN desde Italia 90

Brasil fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en los octavos de final al caer ante Noruega en el Estadio Nueva York por marcador de 2-1 en la que fue su peor actuación desde la edición de Italia 1990, la última vez en la que la “Canarinha” no alcanzó los cuartos de final.

En Italia 90, los brasileños superaron invictos la fase de grupos, pero cayeron en octavos ante Argentina. Ahora, ganaron dos de sus tres duelos en la ronda de grupos y empataron el otro. Además, superaron a Japón en la ronda de 16vos con una remontada sobre los "Samurai Blue" y se esperaba que derrotaran a Noruega bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el legendario entrenador italiano poco pudo hacer porque los noruegos se impusieron con un doblete de Erling Haaland.

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No pudo ayudar a Brasil! 😢 Se despide este crack de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🏆 pic.twitter.com/nHRQptJiEc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 5, 2026

Mala racha para Brasil desde Alemania 2006

La mala racha de la Verdeamarela es notoria desde el Mundial de Alemania 2006. Desde entonces, el equipo brasileño ha caído en rondas de eliminación directa ante rivales europeos. En esa edición cayeron ante Francia en cuartos de final. Después, en Sudáfrica 2010 los Países Bajos los derrotaron en también en la ronda de los ocho mejores. Aunque fueron anfitriones en 2014, cayeron en semifinales de manera brutal ante Alemania.

Para Rusia 2018 se esperaba un mejor resultado, pero Bélgica se impuso 2-1 en cuartos de final. Los brasileños aspiraban a un mejor resultado en Qatar 2022, pero cayeron en la ronda de los ocho mejores ante Croacia en los penales. Ahora, los sudamericanos quedaron fuera en la ronda de 16vos y no podrán ser una de las ocho mejores selecciones del mundo.

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