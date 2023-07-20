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Fútbol

Neymar defiende a Messi y Mbappé tras fracaso del tridente en el PSG

El delantero del París Saint Germain confesó en entrevista lo que quería conseguir el tridente del ataque conformado por Lionel Messi, Mbappé y el brasileño

Messi, Neymar y Mbappe

Escrito por: Iván Vilchis

Lionel Messi llegó al PSG en la temporada 2021/2022 y con su llegada las expectativas crecieron con el tridente de Neymar, Mbappé y Messi, pero también creció la presión de que por fin el equipo pudiera ganar la Champions League.

En la temporada 2021/22, el PSG fue eliminado por el Real Madrid, a la postre campeón, en Octavos de Final. El marcador global terminó 4-2 en favor del equipo merengue. En la anterior edición, el equipo parisino terminó cayendo en Octavos de Final contra el Bayern Múnich. El marcador global fue de 3-0.

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El miércoles 19 de julio de 2023, el delantero brasileño, Neymar Junior defendió en una entrevista con el youtuber Casimiro Miguel a Lionel Messi y Kylian Mbappé tras el fracaso que tuvo el PSG al no conseguir ganar la Champions League.

El delantero confesó que eran un equipo muy fuerte pero a pesar de eso no lograron ganar la Champions y recordó que los galácticos del Real Madrid tampoco lograron hacerlo. “Los galácticos no ganaron la Champions..."

"Teníamos un equipo muy fuerte. Messi, Mbappé y yo somos tres tipos que somos los mejores del mundo. Lo sabíamos, pero desgraciadamente no encajamos. No fue bueno para nosotros".

Fue una de las formas en que Neymar pudo escudar que no habían podido ganar el título. Pero detalló que la intención de los tres siempre fue ganarlo todo.

Neymar aclara su futuro

Ante los rumores que lo colocan fuera del PSG, el brasileño se tomó el tiempo para aclarar que tiene contrato con el equipo y que hasta el momento no le han informado de nada pero en sus planes está recuperarse al 100%.

"Tengo contrato. Hasta ahora nadie me ha informado. Quiero recuperarme bien. Ganar siempre es mi objetivo, pero quiero volver a jugar bien, eso es lo primero".

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