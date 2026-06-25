México vs. Ecuador en 16avos de final: qué debe suceder para que se confirme este cruce en el Mundial 2026
La Selección Nacional de México puede enfrentarse a su par de Ecuador en la próxima ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Nacional de México logró un puntaje perfecto y pasó primera del grupo, algo que el equipo azteca logró solo cuatro veces y en todas estuvo Javier Aguirre. De ese modo, dominaron el Grupo A y, en consecuencia, deben enfrentar al 3º de uno de estos grupos: C / E / F / H / I. Según sitios de estadísticas, es casi seguro que el rival será el conjunto sudamericano.
Según The Athletic, Ecuador tiene un 76% de posibilidades de ser el rival de México en los 16avos de final del Mundial. El equipo del Vasco Aguirre, que tiene a una figura que recibió un elogio del Profe García, seguramente irá contra los sudamericanos ya que se necesitan muchos resultados diferentes para ir contra Escocia o el tercero del Grupo H.
El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)
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Los resultados de Ecuador en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Ecuador 0-1 Costa de Marfil
- Ecuador 0-0 Curazao
- Ecuador 2-1 Alemania
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