Mensaje de Neymar después de su lesión en el tobillo

París, Francia. El astro brasileño Neymar y delantero del París Saint-Germain (PSG), que este domingo tuvo que abandonar el partido contra el Saint-Étienne en camilla luego de una entrada de Yvann Maçon, declaró poco después en su cuenta de Instagram que debe recuperarse pero que regresará "mejor".

"Toca recuperarse. Lamentablemente estos contratiempos forman parte de la vida de un atleta. Ahora tengo que levantar la cabeza y avanzar. Volveré mejor y más fuerte", publicó el delantero brasileño, que en una de las tres fotos que colgó en instagram aparece en el suelo con signos de mucho dolor.

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El 10 del Paris Saint Germain se le torció el tobillo izquierdo luego una entrada de Maçon. Sin poder caminar y entre lágrimas, el sudamericano fue retirado de la cancha en el minuto 87 del encuentro, el primero juego del defensa español Sergio Ramos como titular en el equipo parisino y que el PSG ganó por 1-3.



Varias lesiones importantes de Neymar con el PSG



Desde su llegada a la ciudad parisina en agosto de 2017 tras el pago de 222 millones de euros al Barcelona, el traspaso más alto de la historia, Neymar ha sufrido diversas lesiones de importancia.

Entre otras, en febrero de 2018 se fracturó el quinto metatarsiano de un pie en un partido contra el Marsella y estuvo tres meses de baja.

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En enero de 2019 sufrió la misma lesión en un encuentro de la Copa de Francia contra el Estrasburgo que le alejó de nuevo tres meses de los terrenos de juego y en junio de ese año una rotura de ligamentos del tobillo derecho en un amistoso entre Brasil y Catar le obligó a perderse la Copa América con su selección y el inicio de la temporada con el PSG.

Con información de EFE

