Sergio Ramos debuta por fin y Neymar se rompe

París, Francia. Gracias a las asistencias del argentino Lionel Messi que endulzaron el debut de Sergio Ramos, Paris Saint Germain (PSG) se impuso por 1-3 en su visita al Saint-Etienne en partido de la Ligue 1.

El PSG dominó con claridad todo el encuentro, aunque el marcador se le resistió en principio. Sergio Ramos que hizo su debut apenas tuvo trabajo en defensa y cumplió en cuantas acciones participó.



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Saint-Etienne marcó al minuto 23 por medio de Denis Bouanga, tras rematar un rebote dentro del área, pero el gol fue anulado por el colegiado Jerome Brisard por fuera de juego, aunque el VAR lo dio por válido el 1-0.

El equipo parisino dominó en la posesión, 30-70, pero sin ocasiones claras de gol, salvo una de Kylian Mbappé, en el minuto 41, con un disparo que Etienne Green despeja en una gran parada.

El PSG empató el partiod en el descuento antes del descanso. Lionel Messi lanza un tiro libre que Marquinhos remató de cabeza desde el centro del área para poner el empate a 1 en el 45+2.

En la segunda mitad, el Paris Saint Germain aumentó su dominio y comenzaron a llegar las ocasiones de gol. Mbappé en el minuto 60 disparó alto, tras un rechace en el área pequeña. Messi, en el 69, disparó fuera de la portería.

Por fin, en el 79, la conexión argentina funcionó. Messi centró al área para Ángel Di María que batió al portero por la izquierda subiendo el 1-2.

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En la prolongación, Messi envió un centro bombeado al área que Marquinhos cabeceó cerca del poste izquierdo el 1-3 definitivo.

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Neymar sale lesionado y parece grave

Neymar tuvo que retirarse del partido en el minuto 87 del partido, cuatro minutos después de lesionarse el tobillo en una jugada fortuita en la que trató de qutarse a Maçon y le acabó pisando la pierna con el tobillo izquierdo.

El brasileño gritó de dolor al caer y es que en las imágenes se ve que la torcedura es importante. Habrá que ver en los próximos días el parte médico, pero todo apunta a que podría estar algunas semanas de baja. Fue sustituido por Eric Junior Dina-Ebimbe.

