¡Otra vez! Neymar sale lesionado en la victoria agónica del PSG ante el Lille

A pesar de romper una racha de tres partidos consecutivos con derrota, el Paris Saint-Germain perdió a uno de sus hombres claves en el triunfo contra el Lille en la jornada 24 de la Ligue 1. Fue Neymar quien salió del campo por lesión en el tobillo derecho y encendió las alarmas en el conjunto de la capital de Francia.

Lille, campeón de la primera división francesa en la campaña 2020-2021, complicó al PSG en su visita al Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Paulo Fonseca lograron perforar la portería de Gianluigi Donnarumma en tres ocasiones, aunque el resultado terminó a su favor.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: Ex jugador del PSG asegura que obligaron a Mbappé a quedarse en el PSG

¿Cuál es la gravedad de la lesión de Neymar?

A falta de confirmación, los pronósticos no son alentadores para Neymar y PSG. El futbolista brasileño requirió de asistencia médica para abandonar el campo tras su aparatosa lesión y está en duda para enfrentar al Bayern Múnich en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, partido pactado para disputarse el próximo 8 de marzo en el Allianz Arena.

Desde su debut profesional en agosto de 2010, el atacante brasileño ha sufrido 12, con la de este domingo 19 de febrero, lesiones ligadas al tobillo y la más grave fue en enero de 2019, ya que se perdió 18 partidos y tuvo un tiempo de recuperación de 86 días.

PSG sacó el triunfo sin Neymar

Neymar, quien salió del campo al minuto seis del segundo tiempo, dejó a su equipo con marcador favorable de 2-1 contra el Lille; sin embargo, el empate del conjunto visitante cayó por parte de Jonathan David tan solo siete minutos después del cambio del brasileño y 11 minutos más tarde, Jonathan Bamba le dio vuelta al marcador en el Parque de los Príncipes.

Te puede interesar: Zinedine Zidane está listo para regresar al banquillo

Kylian Mbappé y Lionel Messi fueron los héroes del conjunto parisino sobre los últimos minutos del juegos. Con tantos de ambos futbolistas, los dirigidos por Christophe Galtier lograron un triunfo de manera agónica para alejarse a ocho puntos del Olympique de Marsella, segundo lugar de la clasificación con partido de la jornada 24 pendiente.