El desolador mensaje de Neymar al no ser convocado con Carlo Ancelotti

La ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil no pasó desapercibida. Pero lo que realmente llamó la atención fue su reacción.

El delantero del Santos siguió el anuncio de la lista desde el centro de entrenamiento, atento a cada nombre, hasta que se acabaron las menciones y el suyo no apareció. Y ahí soltó una frase que, aunque en tono de broma, dejó ver el golpe:

“¡Maldita sea, Ancelotti! ¿Y yo qué?”.

Fue un momento natural, compartido por él mismo en un video donde mostró su rutina diaria.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

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Neymar no es convocado y manda este mensaje a Carlo Ancelotti

Durante años, su presencia en la selección brasileña parecía automática. Él mismo lo dejó claro con una frase que refleja aquellos años de gloria:

“Antes ya sabía que iba a ir pasara lo que pasara”, dijo entre risas en una conversación previa.

Hoy, la historia es distinta, pero lejos de mostrarse soberbio, Neymar bajó el tono y habló con más claridad sobre lo que siente:

“Estoy triste, obviamente… pero así son las cosas”, reconoció.

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Un golpe que obliga a reaccionar

El brasileño se sinceró sobre lo que representa esta decisión.

“Me sentí molesto; me sentí triste… pero es un capítulo cerrado”, explicó.

Lejos de victimizarse, el delantero dejó claro que entiende el momento que vive. Y, sobre todo, lo que necesita hacer.

“Tengo que trabajar, entrenar y jugar para estar listo si llega una oportunidad”, afirmó.

Con Carlo Ancelotti al frente y una nueva base de jugadores en construcción, Neymar ya no tiene el lugar asegurado que tuvo durante más de una década. Pero tampoco significa que no pueda ganarse un lugar en los meses que quedan para la Copa Mundial de la FIFA 2026.