ÚLTIMA HORA: La estrella del Real Madrid que se perderá la Copa Mundial de la FIFA por terrible lesión

Terribles noticias recibe el Real Madrid y la Selección de Brasil ya que el delantero Rodrygo ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y siete meses. El diagnóstico fue emitido tras las pruebas médicas realizadas por los Servicios Médicos del club madridista.

¿Cuál es el parte médico oficial del Real Madrid?

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, señaló el comunicado difundido por la institución merengue.

La gravedad de la lesión implica que el atacante brasileño no podrá disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, un golpe durísimo para la selección de Brasil, que lo consideraba pieza clave en su esquema ofensivo.

Rodrygo, de 25 años, hasta el momento había participado en 19 encuentros de LaLiga con el Real Madrid anotando solamente un gol y realizado tres asistencias. Su ausencia deja un vacío en la delantera, obligando a Álvaro Arbeloa a replantear su estrategia ofensiva de cara a los próximos meses.

El club ya trabaja en alternativas para suplir su baja, aunque la realidad es que el brasileño ha sido un referente por su velocidad, desequilibrio y capacidad de aparecer en momentos clave en su historia con el conjunto español.

¿Cómo afecta a la Selección de Brasil la lesión de Rodrigo?

Para la selección brasileña, la noticia es devastadora. Rodrygo estaba llamado a ser uno de los líderes ofensivos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Vinícius Jr., Neymar (si se recupera totalmente) y otros talentos emergentes. Su ausencia obliga al técnico Carlo Ancelotti a reestructurar el ataque y buscar nuevas variantes para mantener la competitividad en el torneo más importante del planeta.

Un largo camino de recuperación par Rodrygo

La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más temidas en el futbol. El proceso de recuperación suele ser largo y exigente, con un periodo estimado de entre seis y siete meses antes de volver a la actividad competitiva. Además, la rotura del menisco externo complica aún más el panorama, pues requiere una rehabilitación cuidadosa para evitar recaídas.

