Nota

OFICIAL: Confirman al artista del medio tiempo del Super Bowl LX

La NFL dio a conocer a través de sus redes sociales, al artista que estará encargado del medio tiempo del Super Bowl LX

Trofeo Vince Lombardi
Getty Images
Iván Vilchis
Ritual NFL
Este domingo 28 de septiembre del 2025, la NFL confirmó a través de sus redes sociales que Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LX.

En el medio tiempo del Green Bay vs Dallas Cowboys, la NFL publicó un video en el que aparece el cantante de Puerto Rico arriba del poste del gol de campo y con el mar de fondo.

Te puede interesar: Muere exestrella de la NFL y referente de los Bengals

Con la presencia de Bad Bunny en el medio tiempo, se esperaría un show con gran involucramiento de artistas latinos y con un mensaje especial tras las diferentes declaraciones que ha tenido Trump con los inmigrantes y comunidad latina.

Fecha del show del medio tiempo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero del 2026, Bad Bunny estará en el medio tiempo con show que duraría más de 15 minutos.

El conejo malo fue el elegido luego de varias semanas de rumores en las que se mencionaron a artistas como Adele, Taylor Swift e incluso a BTS o BLACKPINK.

Los invitados que podría tener Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Teniendo en cuenta sus diferentes colaboraciones que tiene, sus canciones más virales y los diferentes conciertos que ha tenido, estos serían los artistas que podría invitar Bad Bunny al show del Medio tiempo del Super Bowl 2026:

  • Tainy
  • Ñengo Flow
  • Arcángel
  • Chencho Corleone

Algunos artistas que podrían aparecer podría ser Grupo Frontera, Dua Lipa y The Weeknd al tener colaboraciones destacadas con el conejo malo y buscando tener un show en el que involucre a artistas latinos y del agrado de los aficionados en Estados Unidos.

Las 10 canciones más escuchadas de Bad Bunny

Las 10 canciones más escuchadas de Bad Bunny hasta hoy 28 de septiembre del 2025 y que podría cantarlas en el Super Bowl son:

  1. Ojitos Lindos: (con Bomba Estéreo)
  2. Callaita: (con Tainy)
  3. No Me Conoce - Remix: (con Jhay Cortez y Anuel AA)
  4. Yonaguni
  5. Dákiti: (con Jhay Cortez)
  6. Tití Me Preguntó
  7. Me porto bonito: (con Chencho Corleone)
  8. Moscow Mule
  9. Después de la playa
  10. La Romana
