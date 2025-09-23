Muere exestrella de la NFL y referente de los Bengals

El mundo del futbol americano está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Rudi Johnson, exjugador de la NFL y uno de los corredores más emblemáticos de los Cincinnati Bengals en la década de los 2000. La noticia ha conmocionado a la comunidad deportiva, que recuerda con respeto y admiración la carrera de un atleta que dejó huella en el emparrillado.

RIP Bengals legend Rudi Johnson.



For those who didn't get to watch him, here's just a small piece of what made him special in stripes... pic.twitter.com/oF1OfgyKlD — 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝘀𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 (@BengalsCaptain) September 23, 2025

Rudi Johnson: Tres veces Pro Bowl

Johnson, nacido en Virginia en 1979, fue seleccionado por los Bengals en el Draft del 2001 y rápidamente se convirtió en pieza clave del equipo. Su estilo de juego físico, explosivo y constante lo llevó a superar las 1,000 yardas por tierra en tres temporadas consecutivas, entre 2004 y 2006. En 2004, fue elegido al Pro Bowl, consolidándose como uno de los mejores corredores de la liga en ese momento.

Durante su carrera profesional, acumuló más de 5,600 yardas y 51 touchdowns, dejando una marca imborrable en la franquicia de Cincinnati. Tras su paso por los Bengals, jugó brevemente con los Detroit Lions antes de retirarse oficialmente en 2009.

También te puede interesar:



La causa de su fallecimiento no ha sido revelada públicamente, pero diversas figuras del deporte han expresado sus condolencias en redes sociales. Excompañeros, entrenadores y aficionados han compartido mensajes emotivos, recordando no solo su talento en el campo, sino también su carácter humilde y su compromiso con la comunidad.

“Rudi fue un guerrero dentro y fuera del campo. Siempre dio todo por el equipo y por la gente que lo rodeaba”, escribió un excompañero de los Bengals. La NFL también emitió un comunicado oficial lamentando su partida y reconociendo su legado como jugador.

Además de su carrera deportiva, Johnson fue conocido por su labor filantrópica, apoyando causas sociales en Virginia y Cincinnati, especialmente enfocadas en jóvenes en situación vulnerable. Su fundación organizó múltiples campamentos deportivos y programas educativos.

