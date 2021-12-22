Las reacciones de la Semana 15 de la NFL en El Ritual Podcast

La Semana 15 de la NFL continúa con las sorpresas, mismas que se han hecho presentes en la liga desde la primera fecha. En esta ocasión lo inesperado lo protagonizaron los Leones de Detroit que en contra de todo pronóstico le pegaron a uno de los equipos más fuertes: los Arizona Cardinals.



Analizamos este y los partidos más importantes de la Semana 15 de la NFL en El Ritual Podcast, incluyendo el dilema por el COVID-19 que en estos momentos causa incertidumbre en todo el deporte y el mundo.

Green Bay Packers, campeones del Norte de la NFC

Los Green Bay Packers se coronaron en la División Norte de la NFC al vencer a los Baltimore Ravens 31-30 y se mantienen como el equipo número uno de la Conferencia Nacional.

En la semana 15 de la NFL los Packers, 11-3, son el primer equipo de la liga en sumar 11 victorias en la temporada.

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Además del título de su División, el triunfo les permite mantenerse una semana más como el mejor de la NFC, sobre los Buccaneers, 10-3, que juegan más tarde.

Baltimore, 8-6, perdió el liderato del Norte de la AFC ante los Bengals, 8-6, que ya les ganó un partido en la temporada.

Los Ravens no pudieron contar con su pasador estelar Lamar Jackson, quien por primera vez en sus cuatro años como profesional se perdió un partido, por lesión en su tobillo derecho.

Aunado a la ausencia de Jackson, Baltimore perdió a los corredores JK Dobbins y Gus Edwards, a los linieros ofensivos Ben Powers, Patrick Mekari y Ronnie Stanley.



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