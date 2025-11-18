Pumas revela cómo impacta Keylor Navas en el equipo

Keylor Navas llegó a Pumas y en el corto tiempo ya se ha convertido en un referente del club felino. La influencia del costarricense no solo se ve en el campo, también fuera de él, en el vestidor auriazul. Con cada una de sus arengas anima a sus compañeros y se acerca a los más jóvenes para darles consejos.

Uno de los jugadores que reconoce el liderazgo de Keylor es Santiago López, jugador que podría ser referencia en el ataque para Pumas ante Pachuca.

“Es un ejemplo Keylor Navas, hay que seguir sus pasos, pedirle consejos y aprender todo lo posible, porque es un jugador único. Es muy raro que un futbolista así llegue a un equipo de Liga MX, y hay que aprovecharlo al máximo”, dijo López en entrevista para Azteca Deportes.

López y su grato recuerdo con Lillini

Por otro lado, se animó a hablar de su relación cercana con Andrés Lillini, otro DT felino que debutó a varios jóvenes canteranos.

“Aunque Andrés no sea canterano, siente la identidad de Pumas porque trabajó en la cantera con nosotros y luego llegó al primer equipo. Él incorpora muchos canteranos y tiene ese pensamiento, esa identidad que quiere plasmar en el equipo. En eso es muy parecido a alguien que sí se formó en cantera”, expresó Santiago.

Finalmente, se animó a mandarle un mensaje de apoyo a JJ Macías, quien estará varios meses fuera por una lesión de ligamento cruzado.

“Nadie desea nunca una lesión para un compañero. Para mí y para todos, se abre una oportunidad. Ahora me tocó jugar, y acá todos estamos rotando. Creo que al profe le encanta eso: que el jugador sea polivalente. A mí se me abre la chance y sabemos que está ahí para tomarla. Estamos listos para agarrarla y listos para el partido contra Pachuca”, sentenció el canterano de Pumas.

