En Pumas descartan preocupación por las bajas antes del Play-in

Pumas tendría múltiples bajas para el Play-in, esto debido a que varios jugadores indiscutibles para Efraín Juárez se encuentran disputando Fecha FIFA con sus respectivas selecciones.

Te puede interesar: ¿Quién será el “9” de Pumas para el Play-in?

Es el caso de jugadores como Pedro Vite, Álvaro Angulo, Jorge Ruvalcaba, Ángel Azuaje o Keylor Navas. Este último tendrá un duelo importante la siguiente semana ante Honduras, el que definirá su boleto al Mundial 2026.

Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre

¿Llega Keylor?

El portero costarricense solo tendrá 46 horas para recuperarse físicamente para el duelo ante Pachuca con Pumas, aunque la FIFA recomienda que sean 72 horas de descanso entre cada partido.

“Los que van a estar, van a estar listos, y si tienen que jugar, van a jugar al 100%. Confío en ellos, confío en los que están aquí, en los canteranos, en los grandes… confío en todos. Estamos listos”, dijo Santiago López sobre las bajas en entrevista para Azteca Deportes .

Por otro lado, Pumas no tendrá en el campo a Coco Carrasquilla, quien deberá cumplir una sanción por acumulación de amarillas. En Pumas apoyan al jugador y lo respaldan.

“Coco Carrasquilla es increíble, tú ya lo conoces: muy inteligente, muy maduro. Si recibe críticas, quizá las vea o quizá no, pero sabe manejarlas. Y qué te digo: él es el que me tiene que enseñar a mí. Está muy bien, es segurísimo. Una persona muy madura y un tipazo”, sentenció López.

El conjunto felino quiere dar la sorpresa

Pumas quiere acabar con una sequía de casi 15 años sin ganar el título de la Liga BBVA MX. El equipo buscará mejorar su imagen y meterse otra vez en una liguilla.

Ante las bajas de Memo Martínez y José Juan Macías, Santiago López y Alan Medina serían los elegidos para encabezar el ataque en el cuadro felino para el duelo ms decisivo del semestre en el torneo Apertura 2025.

Te puede interesar: Hormiga González confiesa cuál es el equipo en el que realmente le gustaría jugar