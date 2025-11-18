deportes
Oribe Peralta tuvo este reencuentro de locura que emocionó a todos los aficionados del Club América

El exfutbolista de las Águilas y de la Selección Nacional protagonizó un conmovedor momento junto a una importante figura mexicana surgida en Coapa

Oribe Peralta fue homenajeado
Instagram Oribe Peralta / @oribepm
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Los aficionados del América se llevaron una inesperada sorpresa en el amistoso de México en el Estadio TSM ante Uruguay. En una noche marcada por abucheos y tensión hacia algunos jugadores del seleccionado, una escena particular llamó la atención de inmediato: el reencuentro entre el histórico Oribe Peralta y Edson Álvarez.

Antes de la caliente jornada de sábado, Álvarez tuvo un momento de nostalgia pura al toparse en el entrenamiento con Cepillo Peralta, quien fue homenajeado en el estadio. Apenas se cruzaron, ambos se saludaron y compartieron un abrazo que que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El cruce entre Peralta y Álvarez que remite al América campeón de 2018

La razón del impacto fue inmediata para los seguidores azulcremas, dado que Álvarez y Peralta formaron parte del plantel que conquistó el Apertura 2018. Edson fue protagonista absoluto de aquella final frente a Cruz Azul con dos anotaciones; mientras que Cepillo, entonces capitán, fue uno de los líderes del grupo comandado Miguel Herrera.

Aunque la salida de Peralta a Chivas en 2019 dividió opiniones dentro de la afición azulcrema, su figura todavía conserva un peso simbólico para varios fanáticos, especialmente por su trayectoria y su indiscutible liderazgo. Por eso, el saludo entre él y el mediocampista del Fenerbahçe de Turquía generó cientos de comentarios positivos en las redes sociales.

La Selección Mexicana volverá a la actividad el martes 18 de noviembre, a las 19:30 horas frente a Paraguay, en el último partido amistoso del año. El encuentro se llevará a cabo en San Antonio, Texas, y muchos esperan una reacción por parte del conjunto tricolor, luego de una floja actuación ante Uruguay.

Club América
