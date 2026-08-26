Ni Chivas ni Tijuana; este es el equipo más “joven” de la Liga BBVA MX

Tanto Chivas como Xolos de Tijuana son dos clubes de la Liga BBVA MX que más posibilidades les dan a sus juveniles en el máximo circuito. Ejemplos como los de Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Gilberto Mora, entre otros, son de los más destacados. Sin embargo, ninguno de los dos equipos se posiciona como el conjunto “más joven” del balompié nacional en el Apertura 2026.

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, el equipo más joven del Apertura 2026 es Necaxa. Resulta que los Rayos cuentan con una plantilla de 26 futbolistas y un promedio de edad de 24.5 años, el más bajo entre los 18 clubes del campeonato de la Liga BBVA MX.

Los equipos más jóvenes del Apertura 2026

Necaxa: promedio de edad de 24.5 años. Querétaro: promedio de edad de 25.4 años. Atlante: promedio de edad de 25.7 años. Puebla: promedio de edad de 25.8 años. Santos Laguna: promedio de edad de 25.9 años.

Necaxa es el equipo más joven del Apertura 2026|Crédito: @ClubNecaxa / X

De acuerdo a la fuente mencionada, Chivas ocupa el sexto lugar en la tabla de los equipos mexicanos más jóvenes del Apertura 2026 con un promedio de edad de 26.2 años. Por otro lado, Xolos ocupa la casilla número ocho con un promedio de 26.4 años.

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Como si fuese poco, si se toma únicamente a los futbolistas utilizados durante el Apertura 2026, Necaxa también ocupa el primer lugar, con un promedio cercano a los 24.2 años. Esto quiere decir que los Rayos poseen tanto la plantilla como el grupo de jugadores alineados con menor promedio de edad del Apertura 2026.

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Los jugadores más jóvenes de Necaxa en sumar minutos en el Apertura 2026

Los futbolistas más jóvenes de los Rayos que han tenido participación en el presente torneo son Luis Jiménez, Francisco Méndez y Javier Ruiz, todos con 21 años. El portero mexicano acumula 360 minutos, mientras que el defensor suma 221 y el mediocampista argentino registra 315 minutos dentro del terreno de juego.

Más atrás aparecen Juan Torres, Matías Espíndola, Rogelio Cortéz y Juan Valencia, quienes tienen 22 años y también recibieron oportunidades durante las primeras cinco jornadas. De esta manera, Necaxa respalda con minutos su apuesta por la juventud y no se limita únicamente a contar con el plantel de menor promedio de edad de toda la Liga BBVA MX.