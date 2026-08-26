Este es el plan de Chivas para reemplazar la cuota goleadora que dejó Armando González

Chivas recuperó la senda del triunfo en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de vencer con categoría, y frente a su gente, a los Xolos de Tijuana por 5-2, en duelo en donde los seleccionados nacionales Hugo Camberos y Santiago Sandoval brillaron en el terreno de juego.

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Este partido, además, tuvo una connotación especial dado que fue el primero en el que Armando, la Hormiga González, no aparecía luego de ser confirmado oficialmente como jugador del Olympiacos de Grecia, hecho que ha generado cierto distanciamiento entre él y la comunidad rojiblanca.

¿Cuál es el plan de Chivas para reemplazar a González en cuanto a goles se refiere?

Como sabes, Armando González se distinguió como el máximo goleador de Chivas en el último año, etapa en donde registró 24 anotaciones en dos torneos. Por tal motivo, su salida significó una reducción significativa en la cuota goleadora del equipo dirigido por Gabriel Milito.

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Afortunadamente para los chivahermanos, el entrenador argentino ya tiene el plan para reemplazar los goles de la Hormiga, mismo que consiste en brindarle la confianza total a los dos delanteros con lo que aún cuenta; es decir, Ricardo Marín y el experimentado Ángel Sepúlveda.

La intención, de acuerdo con Milito, es que sus dos delanteros puedan repartirse la mayoría de los goles en la temporada; sin embargo, también dejó claro que el funcionamiento al cual aspira llegar es importante para que otros jugadores, como sus extremos, también se puedan hacer presentes en el marcador.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas y contra quién?

Después de la goleada de escándalo que le recetaron a los Xolos de Tijuana en el Akron, las Chivas del Guadalajara visitarán el estado de Hidalgo para medirse a los Tuzos del Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026, el cual se llevará a cabo este sábado a las 5 de la tarde.