El suizo Edoardo Mortara, vencedor de Marraquech E-Prix

Marraquech, Marruecos. El piloto suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) se ha situado como nuevo líder del Mundial de Formula E, de automovilismo, tras ganar este día con total autoridad la décima carrera puntuable, el Marraquech E-Prix.

Edoardo Mortara, que arrancó desde el segundo puesto de la parrilla, firmó en Marraquech su sexta victoria en este certamen y la cuarta de la presente temporada, que le sirve para arrebatar el liderato al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ FE), octavo en esta carrera.

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El piloto suizo ganó en el circuito urbano trazado en el distrito de Agdal con casi tres segundos de margen sobre el segundo, el portugués Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), que comenzó desde la 'pole'; y más de seis sobre el tercero, el neozelandés Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

|Cortesía: Formula E

Campeonato de pilotos de la Formula E



Mortara comanda la general del certamen con 139 puntos, 11 más que el francés Jean Ëric Vergne (DS Techeetah), cuarto en Marraquech, y 14 más que Vandoorne, que baja a la tercera plaza.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) se ubica en el cuarto puesto con 124 puntos, y la quinta posición es para Robin Frijns (Envision Racing) con 81 unidades.

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El Mundial para monoplazas con propulsión eléctrica se reanuda los días 16 y 17 de julio en la ciudad de Nueva York, escenario de dos carreras la R11 y la R12. Luego se traslada a Londres donde se llevarán a cabo la R13 y R14 (30 y 31 de julio) y culminará la temporada en Seúl, Corea del Sur con la R15 y R16 (13 y 14 de agosto).