Nick Cassidy se lleva el E-Prix de Portland; Jake Dennis es nuevo líder

El piloto neozelandés Nick Cassidy salió desde la décima posición de la parrilla y dio un golpe de autoridad en Portland para hacerse con el triunfo y el segundo lugar del campeonato de pilotos. Es la primera vez que la Formula E visita esta ciudad, que no decepcionó en cuanto emociones. 403 rebases protagonizaron la lucha que no se definió sino hasta la última curva.

La batalla estratégica por el primer puesto quedó clara desde la primera vuelta, ya que las posiciones y los líderes de la carrera cambiaron curva a curva en grupos de cinco y seis en algunos puntos, lo que dio lugar a los 403 adelantamientos durante la carrera.

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Aquí te dejamos el resumen del E-Prix de Portland. 🏎#FormulaEXAzteca ⚡ pic.twitter.com/A4WLLuit10 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2023

Cassidy se puso en la punta en varias ocasiones, pero superó a Da Costa, líder de la carrera, en la vuelta 28 con un movimiento decisivo, sólo unas pocas vueltas después de que el portugués tomara la iniciativa.

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Cassidy se colocó primero en la vuelta 3, mientras que Da Costa remontó desde la octava posición y presionó al piloto de Envision Racing hasta la bandera, pero Cassidy se mantuvo firme y logró su tercera victoria de esta que es la novena temporada.

Jake Dennis, que comenzó desde la pole y lideró las etapas iniciales, no pudo cronometrar su ataque al final de la carrera con tanta precisión como Cassidy, aunque logró pasar a Da Costa en la última vuelta para empujar al portugués al tercer puesto.

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Así queda la clasificación de pilotos

Al inicio de la carrera, Pascal Wehrlein del equipo Porsche, lideraba la clasificación de pilotos con un solo punto de ventaja sobre Dennis. El alemán tuvo suerte de escapar al contacto y llegar a casa noveno, justo dentro de los puntos en la bandera a cuadros. Wehrlein es tercero con 136 puntos, por detrás de Dennis y Cassidy, líderes con 154 y 153 puntos respectivamente.

