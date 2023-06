Aseguran por qué Checo Pérez es más lento que Verstappen

Las últimas carreras de Checo Pérez no han sido lo que esperaba. Desde el GP de Miami, el piloto mexicano no se ha logrado subir al podio de la Formula 1. En Mónaco, donde se coronó el año pasado no pudo sumar puntos; en Barcelona, culminó en la cuarta posición; y en Canadá fue sexto, tras largar desde el sitio 12.

A pesar de eso, aún se encuentra en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos, pero ya lo siguen muy de cerca Fernando Alonso, quien está a nueve unidades con 177 puntos, y les sigue ya muy de cerca, Lewis Hamilton con 102.

Helmut Marko revela por qué Checo Pérez es más lento que Verstappen

Una vez más el asesor de RedBull, Helmut Marko, no se quedó callado y sorprendió a todos con la respuesta que dio, por el rendimiento que ha tenido Checo Pérez en las últimas semanas y explicó por qué el mexicano es más lento que el bicampeón de la Formula 1, Max Verstappen.

“Porque Max es Max. (Checo) tiene mejor coche, pero incluso en ese auto, solo Alonso o Hamilton podrían seguirle el ritmo. Ellos tres son los más fuertes y Max está en esa lista”, dijo Marko en entrevista.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez?

La siguiente parada para Checo Pérez y Redbull será en casa. El próximo fin de semana, del 30 de junio al 2 de julio de 2023, la Formula 1 visitará Austria, de donde es la escudería del mexicano, por lo que ahí ambos pilotos, el azteca y el nerlandeés buscarán conseguir el uno-dos.

Una semana más tarde viene el GP de Gran Bretaña, en el aclamado Circuito de Silverstone, uno de los más emblemáticos en la historia del automovilistmo mundial.