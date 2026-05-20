Disputó 6 finales en los últimos 9 torneos; así ayudaría a Cruz Azul a ser campeón del CL2026

Cruz Azul se dice listo para disputar su final número 19 en la historia de los torneos cortos. En esta ocasión el rival serán los Pumas de la UNAM, una escuadra que llega a este duelo como la líder del torneo regular y tras superar en las rondas anteriores al América y Pachuca.

cruz azul

A priori, Cruz Azul no luce como favorito en esta llave debido a lo mencionado anteriormente; sin embargo, en una final cuenta absolutamente todo y los de La Noria cuentan con un amuleto de buena suerte en este jugador, el cual ha disputado seis de las últimas nueve finales de Liga BBVA MX.

Nico Ibáñez, el jugador de Cruz Azul que ha disputado 6 de las últimas 9 finales

Nacido el 23 de agosto de 1994 en Argentina, Nicolás Ibáñez es un delantero que ha fraguado la mayor parte de su carrera como profesional en el futbol de la Liga BBVA MX, por lo que ha tenido la oportunidad de formar parte de equipos como el San Luis, Pachuca, Tigres y, más recientemente, Cruz Azul.

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Nico Ibáñez apunta a volver este jueves a la convocatoria y podría tener minutos en la final de ida. 🚨



El delantero jugaría su sexta final de Liga MX en los últimos 9 torneos:



🏆 2 con Pachuca

🏆 3 con Tigres

🏆 1 con Cruz Azul



Saldo hasta ahora:

✅ 2 ganadas

❌ 3 perdidas pic.twitter.com/J71OUKsxrT — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 19, 2026

Esta situación ha permitido que Ibáñez sea considerado uno de los delanteros extranjeros más rentables de la última década en México. Esto se ve reflejado en los números que tiene, pues ha tenido la dicha de disputar seis de las últimas nueve finales correspondientes a la primera división azteca.

En estos cuatro años y medio, Nicolás Ibáñez jugará su primera final de Liga BBVA MX con Cruz Azul; sin embargo, también ha disputado encuentros decisivos con Pachuca en dos ocasiones, mientras que con los Tigres de la UANL llegó al encuentro final en tres ocasiones en su etapa en la Sultana del Norte.

¿Cuántas finales ha ganado Nicolás Ibáñez en México?

La primera final que disputó con Pachuca terminó en derrota frente al Atlas, aunque tuvo revancha tiempo después al vencer a Toluca. Posteriormente, a su llegada a Tigres el argentino ganó la primera final que tuvo ante Chivas, aunque perdió las dos siguientes ante América y Toluca, por lo que esta es su oportunidad para emparejar la situación.