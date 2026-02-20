Nicolás Ibañez confesó cómo vivió su llegada a Cruz Azul

El futbolista y nuevo goleador de la Máquina de Cruz Azul, Nicolás Ibañez, fue presentado oficialmente con el cuadro cementero, a pesar de ya haber jugado en los partidos ante el Vancouver FC y los Tigres de la UANL, el delantero de 31 años confesó cómo vivió los últimos momentos del mercado de pases en donde firmó con el cuadro celeste hasta los últimos segundos.

"(Tenía) Muchísima ansiedad, no veía la hora de poder estar acá y que se resolviera todo, pero bueno, como te dije todo llego a buen Puerto y bueno feliz y contento de estar acá", mencionó Nicolás Ibañez para Azteca Deportes.

Ibañez disfruta de estar en Cruz Azul

Por otro lado Nicolás Ibañez mencionó lo contento que se siente en Cruz Azul y cómo lo han arropado sus compañeros, algo que le ha ayudado a arrancar su participación en el club con dos anotaciones.

"La verdad que fue todo rápido, pero como te decía muy contento muy feliz de poder estar en este gran Club y bueno disfrutando mucho también el momento. No la verdad que estoy muy contento acá estar acá de poder lograr título con el club de poder escribir mi nombre acá en lo que más quiero y lo que la confianza que me dieron poder brindarme al máximo en todo", puntualizó Nicolás Ibañez.

El siguiente paso para Nicolás Ibañez y Cruz Azul será el próximo fin de semana cuando reciban en el Estadio Cuauhtémoc al líder de la competencia, el Guadalajara en un duelo del uno contra el dos de la tabla general.

