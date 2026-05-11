Lo que descubrió Joel Huiqui en Cruz Azul y que nadie le creía a Nicolás Larcamón

La Máquina de Cruz Azul superó con creces al Atlas en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. El conjunto cementero selló su pase a las semifinales de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el verdadero foco estuvo en el descubrimiento de Joel Huiqui, algo que ya advertía el anterior entrenador.

Mientras los aficionados se preguntan sobre los boletos para Chivas vs. Cruz Azul, el entrenador Joel Huiqui fue contundente al declarar que La Máquina “no tiene techo” debido a su constante evolución. El DT confirmó una realidad que, hasta hace poco, parecía una simple excusa en boca de otros.

|Instagram: Joel Huiqui

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre Cruz Azul y que Nicolás Larcamón ya sabía?

Huiqui destacó que el grupo ha mejorado en aspectos particulares, especialmente en la zona ofensiva. “Me parece que fue importante lo que nosotros generamos en la semana de trabajo. Merecidamente el equipo está en semifinales”, comentó el técnico. Aunque el rendimiento actual es alto, Huiqui asegura que el “techo ofensivo” todavía está por alcanzarse.

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El técnico reconoció que las Liguillas requieren ajustes constantes tanto en defensa como en ataque. “Estamos muy contentos de estar en semifinales, pero debemos hacer correcciones”, afirmó.

|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

“Yo creo que no tiene techo, el equipo ha mejorado en aspectos muy particulares, sobre todo en la parte ofensiva. Podemos mejorar un poco en la zona de construcción. Me parece que fue importante lo que nosotros generamos en la semana de trabajo”, finalizó.

¿Qué había dicho Nicolás Larcamón al salir de Cruz Azul?

Al momento de su salida, Nicolás Larcamón expresó palabras que hoy resuenan como una profecía cumplida. “Me voy con una sensación inesperada, con bronca. Hace 19 días defendíamos un invicto de tres meses. Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada”, sentenció el argentino en aquel momento de tensión.

Larcamón lamentó no haber podido concretar el premio económico de un millón de dólares por ser el mejor equipo del año, algo que finalmente sucedió bajo el mando actual. Sus palabras, que en su día fueron recibidas con escepticismo, hoy son la base del éxito que Joel Huiqui está capitalizando en este cierre de torneo.

