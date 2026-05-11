Confirman la fecha de venta de los boletos para el Chivas vs Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026

Una de las Semifinales del Clausura 2026 tendrá como protagonista a Cruz Azul y Chivas. Ambos llegan como favoritos al título desde la Fase Regular y el primer partido se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte. Si bien es cierto que aún faltan varios días, el cuadro rojiblanco dio a conocer la fecha para adquirir los boletos pensando en el duelo de Vuelta que se disputará en Guadalajara.

Chivas y Cruz Azul definirán la serie el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco. Cabe resaltar que el cuadro rojiblanco tuvo que abandonar el Estadio Akron tras la serie contra Tigres porque debió ser entregado a la FIFA. El inmueble del Guadalajara será una de las sedes de la Copa del Mundo, por lo que deberá quedar libre de eventos un mes antes de que comience la competición.

during the 11th round match between Guadalajara and Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on March 14, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|MEXSPORT

La fecha de los boletos para el Chivas vs Cruz Azul

Por medio de sus canales oficiales, el Guadalajara compartió a sus seguidores el proceso de cómo adquirir las entradas para afrontar uno de los juegos más importantes de la temporada. La venta de los boletos será a través del sitio web y la aplicación de Boletomóvil.

Cabe destacar que la preventa para Chivabonados comenzó el pasado domingo 10 de mayo a las 21:30 horas, pero se mantiene vigente hasta el martes 12 de mayo a las 17:00 horas.

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Por otro lado, la venta para el público general comenzará el martes 12 de mayo a las 18:30 horas y también será a través de la app y sitio web de Boletomóvil. Chivas le solicitó a los palcohabientes del Estadio Akron y poseedores de Chivabonos estar pendientes del correo electrónico registrado, ya que recibirán información adicional sobre la preventa.

¿Cuánto costarán los boletos para Chivas vs Cruz Azul?

Los costos de los boletos pueden variar dependiendo de la zona del estadio, la demanda y la disponibilidad. Como referencia, las entradas para los partidos de esta serie se manejan desde cerca de los 500 pesos y pueden sobrepasar los 3,000 pesos en las zonas de mayor costo. Se recomienda revisar el precio final de forma directa en la plataforma de venta antes de confirmar una compra.