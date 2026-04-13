El tiempo que Nicolás Ibáñez estará fuera por lesión

El partido entre América y Cruz Azul se vio empañado por la lesión de Nico Ibáñez, quien salió del campo entre lágrimas al minuto 38 después de un mal movimiento sin contacto. La preocupación es total en el entorno cementero, ya que el gesto de dolor del delantero argentino sugiere una lesión de gravedad, posiblemente una rotura de ligamentos que lo marginaría del resto del torneo.

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Después del partido, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, asumió la responsabilidad por la derrota ante LAFC y destacó la importancia de cerrar filas en momentos difíciles. "Es cierto que estamos en un trance de resultados no esperados y soy el principal responsable... no podemos permitirnos más esta continuidad de resultados no favorables", afirmó Larcamón.

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Ibáñez, afuera por semanas

Por otro lado el estratega habló sobre la lesión de Ibañez que de ser algo muscular podría tratarse para que esté de vuelta en algunas semanas; sin embargo habrá que esperar.

"Aparentemente sería una lesión muscular en el gemelo. A la espera de los estudios, nada ligamentario ni tendinoso. Trascendió que era una lesión más grave que la que aparentemente se dio".

La baja de Ibáñez es un golpe duro para Cruz Azul, que ya enfrenta una racha de resultados adversos. Larcamón deberá encontrar una forma de suplir la ausencia del delantero argentino y mantener el ritmo del equipo en la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup.

Pruebas de fuego para Larcamón

Erik Lira, jugador de Cruz Azul, respaldó a Larcamón y negó una ruptura en el equipo. "A muerte con Larcamón. ¿Por qué? Porque desde el día uno estamos con él y Cruz Azul es tan grande que siempre buscan cómo desestabilizarnos", declaró.

La afición cementera se mantiene expectante ante la situación, esperando un comunicado oficial sobre la lesión de Ibáñez y el futuro de Larcamón al frente del equipo.

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