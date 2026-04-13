Así queda la tabla de puntos de menores, tras la jornada 14 del Clausura 2026

A falta de solo tres fechas para que concluya la fase regular del Clausura 2026, cuatro de los equipos favoritos para llevarse el campeonato (Cruz Azul, Toluca, Tigres, América) y que hoy duermen en zona de clasificación se encuentran caminando sobre la cuerda floja. Tras el cierre de la Jornada 14 del Clausura 2026, la tabla general comienza a definirse, pero hay una tabla silenciosa que preocupa a estos equipos: la de la Regla de Menores.

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

¿Cuántos minutos tienen que cubrir para cumplir la Regla de Menores?

El reglamento de la Liga BBVA MX es tajante: cada club debe acumular un mínimo de 1,170 minutos con jugadores formados en México de categorías menores. De no cumplir, la sanción es drástica: la pérdida de 3 puntos al final del certamen, una cifra que, en la apretada zona alta de este torneo, podría significar la diferencia entre entrar o no a la Liguilla.

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¿Cuántos minutos le faltan a Cruz Azul, Toluca, Tigres y América?

La situación varía entre los involucrados, pero para algunos, el margen de error ha desaparecido.