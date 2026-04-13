Así queda la tabla de puntos de menores, tras la jornada 14 del Clausura 2026
A falta de solo tres fechas para que concluya la fase regular del Clausura 2026, cuatro de los equipos favoritos para llevarse el campeonato sufren con la Regla de Menores
A falta de solo tres fechas para que concluya la fase regular del Clausura 2026, cuatro de los equipos favoritos para llevarse el campeonato (Cruz Azul, Toluca, Tigres, América) y que hoy duermen en zona de clasificación se encuentran caminando sobre la cuerda floja. Tras el cierre de la Jornada 14 del Clausura 2026, la tabla general comienza a definirse, pero hay una tabla silenciosa que preocupa a estos equipos: la de la Regla de Menores.
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¿Cuántos minutos tienen que cubrir para cumplir la Regla de Menores?
El reglamento de la Liga BBVA MX es tajante: cada club debe acumular un mínimo de 1,170 minutos con jugadores formados en México de categorías menores. De no cumplir, la sanción es drástica: la pérdida de 3 puntos al final del certamen, una cifra que, en la apretada zona alta de este torneo, podría significar la diferencia entre entrar o no a la Liguilla.
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¿Cuántos minutos le faltan a Cruz Azul, Toluca, Tigres y América?
La situación varía entre los involucrados, pero para algunos, el margen de error ha desaparecido.
- América (Faltan 48 minutos): Las Águilas están a un suspiro de la meta. Con un partido donde un juvenil juegue poco más de un tiempo, André Jardine podrá respirar tranquilo. Su cumplimiento es prácticamente un hecho en la Jornada 15.
- Toluca (Faltan 88 minutos): Los Diablos Rojos necesitan gestionar casi un partido completo de un menor en los próximos 270 minutos disponibles. No es una cifra alarmante, pero obliga a Antonio Mohamed a no guardarse los cambios de canteranos para el final de los encuentros.
- Cruz Azul (Faltan 104 minutos): La Máquina de Nicolás Larcamón ha priorizado la veteranía y el sistema táctico, dejando la cuota de menores para el cierre. Con poco más de 100 minutos pendientes, el conjunto celeste deberá alinear a sus jóvenes de forma más agresiva en las dos fechas siguientes.
- Tigres (Faltan 204 minutos): El caso más crítico. Los de la UANL históricamente sufren con esta regla y este 2026 no es la excepción. De los 240 minutos que restan en el calendario (considerando el límite de 225 por partido), Tigres debe quemar casi la totalidad con jóvenes.