Nicolás Larcamón sorprenderá con la alineación para este martes vs LAFC

La portería de Cruz Azul ha sido un tema de debate constante en los últimos meses. La competencia entre Kevin Mier y Andrés Gudiño ha generado expectativas y dudas entre los aficionados. El técnico Nicolás Larcamón ha confirmado que habrá rotación entre los dos porteros para las próximas jornadas y en la Concacaf Champions Cup lo que ha generado aún más incertidumbre.

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Kevin Mier ha sido el portero titular en la Concachampions, demostrando un buen nivel de juego. Sin embargo, su lesión en el partido ante Pumas lo dejó fuera de la Liguilla del Apertura 2025. Por otro lado, Andrés Gudiño ha sido el portero titular en la Liga BBVA MX, con un desempeño regular. En el partido ante Pachuca, Gudiño cometió un error que costó el partido a Cruz Azul, lo que generó críticas de la afición.

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El arco de Cruz Azul no tiene dueño

Nicolás Larcamón ha defendido a Gudiño, destacando su personalidad y experiencia. Sin embargo, también ha confirmado que la decisión sobre quién será el portero titular se tomará en función de las necesidades del equipo y el rendimiento de cada jugador. La rotación entre Mier y Gudiño busca darle oportunidades a ambos porteros y mantener la competitividad del equipo.

En resumen, la competencia entre Kevin Mier y Andrés Gudiño sigue abierta, y la decisión de Nicolás Larcamón será fundamental para determinar quién será el portero titular de Cruz Azul en las próximas jornadas. La afición sigue expectante, esperando ver quién se quedará con el puesto.

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