Larcamón explota contra el arbitraje tras empate ante Pumas: “Confío en que atrás de esto no hay persecución”

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, no ocultó su frustración luego del empate 2-2 frente a Pumas en la Jornada 11 del Clausura 2026, un partido en el que la Máquina dejó escapar una ventaja de 2-0. El estratega argentino apuntó directamente contra el arbitraje y el uso del VAR, tras el polémico penalti señalado a favor de los universitarios.

GOL de Uroš Đurđević: FC Juárez 0-1 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

“Caliente porque siento que es un desarrollo de partido que termina siendo determinado por una acción que no entiendo. Me desconcierta. No sé qué decirte”, declaró Larcamón visiblemente molesto en conferencia de prensa. El técnico cuestionó que el VAR no haya intervenido para revisar la jugada: “No entiendo a veces y tenemos una herramienta que es para darle instancias al árbitro central”.

Nicolás Larcamón profundizó en su inconformidad al señalar que la acción carecía de contacto suficiente para sancionarse: “Si no, tenemos que cobrar 14 penales por partido. Confío en que atrás de esto no hay persecución, simplemente son errores que generan enojo y frustración. No hubo empujón, no hubo carga, y lo más desconcertante es que no hubo llamado para que el árbitro lo revisara”.

¿Qué dijo Larcamón sobre Pumas?

A pesar de su enojo, el técnico de la Máquina celeste también reconoció la labor del rival: “Pienso que Pumas es un gran equipo. Efraín (Juárez) hace un gran trabajo, súper competitivo, con una idea definida de juego que se siente en todo momento”.

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El partido dejó a Cruz Azul con sabor amargo, pues dominó gran parte del encuentro y parecía encaminado a una victoria que lo habría consolidado en la parte alta de la tabla. Sin embargo, la reacción de Pumas y la polémica arbitral terminaron por repartir puntos en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuáles son los próximos partidos de Cruz Azul?

La Máquina de Cruz Azul se enfrentará este martes 17 de marzo a Rayados de Monterrey en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Los celestes tienen ventaja de 3-2. En la Liga MX, Cruz Azul visitará a Mazatlán el viernes 20 de este mes en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026.

