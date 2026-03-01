La inesperada postura de Nicolás Larcamón tras el triunfo de Cruz Azul ante Rayados

Cruz Azul derrotó 2-0 a Rayados de Monterrey en un partido que dejó sensaciones contundentes en la Liga MX. Dominio, control y múltiples oportunidades de gol. Sin embargo, mientras la afición celebraba una victoria ante uno de los candidatos al título, Nicolás Larcamón eligió un camino distinto.

Nicolás Larcamón analiza el triunfo de Cruz Azul 2-0 ante Rayados

El entrenador de La Máquina reconoció el orgullo por la actuación de su equipo. Incluso señaló que el marcador pudo ser más amplio, considerando las ocasiones generadas y el penal fallado por José Paradela en el primer tiempo.

Pero inmediatamente marcó distancia con cualquier exceso de confianza.

Larcamón dejó claro que el resultado no lo deslumbra. “(…) Hay margen de mejora, hay que atacarlo, hay que bañarse de humildad y no dejarse quizás perfumar por por lo que puede ser una serie de resultados favorables porque cometeríamos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre sobre lo positivo que se viene realizando“, dijo.

El discurso sorprendió porque llegó después de una de las actuaciones más completas del semestre.

El 83 % de efectividad de Cruz Azul en Liga MX no distrae al técnico

Cruz Azul registra un 83 % de efectividad en el torneo, cifra que lo coloca como uno de los equipos más sólidos del certamen. Para muchos, es argumento suficiente para ilusionarse con el título, pero no para Larcamón.

“El 83 % de efectividad me reconforta, me siento muy responsable, venimos dando muchos pasos firmes pero falta mucho trecho“, añadió.

El técnico insistió en que el margen de mejora sigue siendo amplio y que el equipo no puede perder la concentración en la recta decisiva. La victoria ante Rayados confirma el crecimiento colectivo, pero también exige ajustes finos para sostener el ritmo competitivo.